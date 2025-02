Final four regionale, l’U17 batte la Virtus e vola all’ultimo atto

Impresa firmata dall’Under 17 (seconda nel girone B) che, nella final-four regionale, ha superato la Virtus Bologna, vincitrice del girone A, nel doppio confronto di semifinale. Nella gara di andata i biancorossi si sono imposti alla Chierici per 79-77. Unahotels: Hadzhyiev 7, Morcavallo, Ghirardini, Bulgarelli, Manfredotti L. 16, Manfredotti A. 12, Marras, Petacchi, Baldasseroni 10, Abreu 23, Samb 11, Cuoghi. All. Consolini. Nel ritorno, i baby biancorossi hanno sbancato il parquet della Virtus per 83-89 grazie ad un signor ultimo quarto (64-62 al 30’). Unahotels: Hadzhyiev 16, Morcavallo, Ghirardini 7, Manfredotti L. 25, Manfredotti A. 10, Marras, Borzacca 4, Petacchi 2, Baldasseroni 7, Abreu 16, Samb, Cuoghi 2. All. Consolini. In finale se la vedrà con la Vis Ferrara che ha superato San Lazzaro.

Cesare Corbelli