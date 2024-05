Finale amara per la Correggese. Agli spareggi va il Terre di Castelli

TERRE DI CASTELLI

3

CORREGGESE

2

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj, Hajbi, Bruno, Pampaloni, Stanco, Malo, Esposito. A disp. Venturelli, Cornia, Ben Driss, Ferrari, Pigozzi, Hoxha, Iori, Scarlata, Prandini.

All. Domizzi.

CORREGGESE: Raccichini, Ghizzardi, Prasso (46’ st Truzzi), Gigli (36’ pt Benedetti), Bertozzini, Vaccari, Simoncelli (20’ st Solinas), Galletti, Cappelluzzo (40’ st Luppi), Galli (30’ pt Vezzani), Leonardi. A disp. Cipriani, Candeloro, Truzzi, Staiti. All. Gallicchio.

Arbitro: Frigo di Parma.

Reti: 1’ aut. Ghizzardi (T); 22’ st Carta (T), 33’ st Vaccari (C), 37’ st Dembacaj (T), 50’ st Luppi (C). Note: ammoniti Bruno, Pampaloni (T), Gigli e Vezzani (C).

La Correggese cade a Castelvetro nella finale dei playoff di Eccellenza e dice addio alla possibilità di accedere agli spareggi nazionali, dove va invece il Terre di Castelli.

Gara subito in salita per gli uomini di Gallicchio, che vanno sotto in avvio con una sfortunata autorete di Ghizzardi, che mette alle spalle del portiere su azione di calcio d’angolo; gli ospiti avrebbero la possibilità di pareggiare quando Cappelluzzo viene atterrato in area e l’arbitro Frigo assegna la massima punizione, ma l’assistente ha la bandierina alzata per fuorigioco dello stesso attaccante.

Raccichini si deve superare per respingere un colpo di testa a botta sicura di Stanco, poi si riprete nella ripresa su Pampaloni, mentre dall’altra parte è Galletti a centrare un palo ad Auregli battuto.

Nel momento migliore degli ospiti il Terre di Castelli raddoppia con un tiro da fuori di Carta, ma Vaccari tiene vive le speranze di supplementari accorciando le distanze.

Tutto inutile, però, perché Dembacaj svetta di testa in area per il 3-1 e a nulla vale nel recupero il gol di Luppi, entrato da pochi istanti. "Abbiamo preso gol dopo nemmeno un minuto di gioco e questo ha cambiato tutto il nostro piano partita, poi la squadra è rimasta aggrappata al risultato e nel secondo tempo siamo stati puniti nel nostro momento migliore", ha spiegato un deluso Claudio Gallicchio a fine gara.