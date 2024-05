Finale del concorso di poesie. Ecco i quattro vincitori

Sabato ad Albinea, al parco dei Frassini, si è svolta la finale dell’ottava edizione del concorso di poesia a tema libero organizzato dal circolo Albinetano. Quattro sono state le poesie vincitrici, una per ogni categoria in gara. La sezione italiano per poesie inedite scritte da poeti di oltre 18 anni è stata vinta da Marialuisa Bottazzi con la poesia ‘Pane’. L’autrice è stata premiata da Carla Tromellini, ospite d’onore. La sezione dialetto per poesie inedite scritte in dialetto è stata vinta da Corrado Barozzi con la poesia ‘T’è stêda è rés ad na castâgna’. La sezione giovani è stata vinta da Nikol Marchio con l’opera ‘Quell’ultimo tramonto’. L’ultima categoria è stata la novità di questa ottava edizione e riguardava la traduzione in dialetto di poesie memorabili. A salire sul gradino più alto del podio in questa categoria è stato Savino Rabotti che ha tradotto in dialetto la poesia ‘Pianto Antico’ di Giosuè Carducci. Il vincitore è stato premiato da Andrea Gibertini, figlio di Paolo Gibertini, cui era intitolato il premio di questa sezione. Ha partecipato il coro femminile della scuola di musica Risonanze diretto dalla maestra Doriana Marin. Le poesie premiate e le motivazioni sono state lette da Monica Incerti Pregreffi e Franco Alfredo Ferrari. Sono intervenuti il presidente del centro sociale circolo Albinetano Giuliano Barozzi, l’ideatore del concorso Amos Bonacini, il dirigente dell’istituto comprensivo di Albinea Fausto Fiorani e il coordinatore di Lengua Medra Gianfranco Nasi.

La giuria era composta da Maria Giuseppina Bo e Francesca Manini (professoresse di lettere), Maria Cristina Bulgarelli (segretaria centro studi sul dialetto reggiano), Franco Alfredo Ferrari (lettore dialetto reggiano), Giuseppe Adriano Rossi (presidente di Stampa Reggiana), Federica Franceschini (direttrice biblioteca di Albinea), Andrea Incerti (professore in lettere e storia), Denis Ferretti e Luciano Cucchi dell’associazione Lengua Medra.

Matteo Barca