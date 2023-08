Finalissima di ’Miss Grand Prix’ Anastasia e Nicole: tocca a voi

Doppietta reggiana stasera sul palco dello Stadio del Mare di Pescara dove, dalle 21, è in programma la finalissima del concorso nazionale di ’Miss Grand Prix 2023’.

La 17enne di Castelnovo Monti Anastasia Ricciato sfilerà con il numero 2, mentre la 21enne di Casalgrande Nicole Bursi avrà il numero 12 in passerella per l’atto conclusivo del concorso che, in oltre 30 anni di storia, ha lanciato grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana.

Sono 25 le finaliste provenienti da tutta Italia, mentre 40 saranno i pretendenti allo scettro di ’Mister Italia 2023’. Nessun reggiano in quanto i tre i partecipanti alla semifinale (Elia Davolio, Simone Faggiano e Antonio Arcuri) sono stati eliminati.