’Finalmente Domenica’ anticipa al venerdì con Fumettibrutti ospite

Appuntamento anticipato con ’Finalmente Domenica’ oggi alle 18.30, al Ridotto del Teatro Municipale Valli.

Ospite della rassegna il fenomeno del fumetto italiano: Fumettibrutti (al secolo Josephine Yole Signorelli), scrittrice, illustratrice, artista dal segno unico e inconfondibile. La sua "Trilogia esplicita" è già considerata un classico, un manifesto.

Oggetto di culto, di studio e di amore. Tuttavia, rappresenta soltanto una parte di una vasta produzione, cominciata e cresciuta soprattutto in rete, dove ogni giovedì l’autrice – che in pochi anni si è imposta tra le voci più importanti del fumetto italiano – pubblica una sua opera. Proprio dall’atteso appuntamento settimanale con i lettori nasce il titolo "Ogni giovedì una striscia" . Con il suo ineguagliabile segno scarno, primario, essenziale, Fumettibrutti accompagna in un percorso complesso, doloroso ma traboccante di vita. Un’autobiografia in tre tappe. Ecco allora "Romanzo" esplicito", la storia di un amore importante, seguito in tutta la sua sofferta evoluzione. Mentre con "P. La mia adolescenza trans" si torna indietro nel tempo agli ‘anni zero’: sullo sfondo di scuola, bullismo, vita familiare e sociale. Ingresso libero e visione in streaming sui canali youtube e facebook dei I Teatri.