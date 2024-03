Finalmente domenica off. La vita di don Lorenzo Milani raccontata dal prof Melloni

Alberto Melloni presenta "Storia di ų" in un appuntamento ‘off’ di Finalmente Domenica, questo pomeriggio alle 18 alla Sala degli Specchi del Teatro Municipale Valli. Alberto Melloni parla del suo libro, pubblicato da Marietti 1820, assieme ad Annalisa Rabitti, assessora alla Cultura del Comune di Reggio, Stefano Versari, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e Federico Ruozzi, professore associato di storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia. In "Storia di ų" Alberto Melloni racconta la vita di don Lorenzo Milani. Impossessarsi di tutti i nomi che hanno dato in vita a don Lorenzo Milani appare un’impresa impossibile e quasi sacrilega. Lo si chiama allora semplicemente ų. Melloni sottolinea l’estraneità di quest’uomo dagli ambienti in cui si trovò a vivere, da quello alto borghese e colto in cui nacque, ma anche da quello della Chiesa che scelse come sua casa e che finì per accanirsi contro di lui. Melloni descrive "un’esistenza ardente e violata" di un prete insieme spaventosamente normale e singolare.

L’incontro fondamentale per don Milani è quello con don Bensi: da lì, abbandonando il desiderio di fare il pittore, scopre la sua vera vocazione ed entra in seminario. A San Donato di Calenzano prima e a Barbiana dopo, don Milani concepisce il suo progetto di scuola come riscatto per i figli dei contadini e persegue la sua missione fino all’ultimo respiro.

Alberto Melloni è professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio, segretario della Fondazione per le scienze religiose, dal 2017 è membro dell’Accademia dei Lincei.