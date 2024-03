"Finalmente la Rocca apparterrà al Comune"

Il Comune di Scandiano presto potrebbe ottenere il pieno possesso della Rocca. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Matteo Nasciuti. Ieri sera durante il consiglio comunale era in programma la votazione dell’atto di approvazione del trasferimento della Rocca dal Demanio al Comune. "Abbiamo intrapreso con il Demanio un percorso che ritengo sia a buon punto – conferma Nasciuti – . Il percorso attraverso il quale il Comune potrebbe ottenere il pieno possesso della Rocca dei Boiardo, una proprietà che rappresenta una grande responsabilità, ma che vogliamo fortemente e lotteremo per ottenere nell’ottica di integrare il più possibile il simbolo cittadino nelle nostre attività. Vogliamo farne il fulcro della vita cittadina, anche ma non solo durante i grandi eventi che organizziamo e nella quotidianità. Uno spazio bellissimo, in cui ci sentiamo a casa, da vivere tutti i giorni. Si tratta di un modo per guardare avanti guardando indietro, riportando l’antica corte dei Boiardo al centro della vita cittadina". Per il sindaco non basta pensare al possesso del bene "per dargli automaticamente vita: occorre pensare alla sua gestione, ad un percorso di valorizzazione iniziato sì col cantiere ma che deve proseguire con visione e lungimiranza, capacità di comprendere come una meraviglia come la nostra Rocca possa vivere e attrarre per tanti anni ancora". Nasciuti ha sottolineato che è una sfida "bellissima che vogliamo fortemente accettare ma che deve partire da un pieno possesso del bene oltre che da una sua piena comprensione e da un’intensa programmazione culturale e non solo. Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso un traguardo storico: è un successo di tutti e non solo dell’amministrazione. Riprendersi la Rocca vuol dire completare un percorso di riorganizzazione del territorio. La Rocca dei Boiardo diventa la Rocca di tutti e degli scandianesi". L’assessore al bilancio Elisabetta Leonardi ha confermato che sarà così "superata la concessione cinquantennale", ribadendo che ora si è arrivati "a questo atto di trasferimento permanente al patrimonio del Comune. Da tempo se ne parlava. La trattativa è stata abbastanza lunga. Il piano di valorizzazione della Rocca è stato approvato dal Comune, Demanio e Ministero della cultura".

Matteo Barca