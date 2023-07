"Finalmente l’intervento, era cupa" I curiosi promuovono il restauro

Complici le dettagliate spiegazioni del direttore dei lavori, l’architetto Giovanni Gherpelli, l’opera di riqualificazione di piazza San Prospero ha suscitato molte domande ieri mattina tra i cittadini, durante la visita guidata organizzata dal Comune.

"Viene restituita alla città una parte importante del centro, il miglioramento sull’estetica è evidente – commenta Corrado Spiaggiari –. Sembra che sia anche più funzionale, visto che sarà tutta su un unico livello". Di lì a poco sarebbe arrivato per il suo gruppo il momento di salire anche sulla torre di San Prospero: "Sono molto curioso – ha aggiunto – è la prima volta che la riesco a visitare". Anche per Luca Picciati e la moglie Federica Giaroli i lavori sono promossi: "La prospettiva è buona – premette lui – e soprattutto quest’area del centro potrà ravvivarsi anche dal punto di vista commerciale, cosa che apprezzo, così come la scelta di chiudere il cantiere gradualmente, lasciando via via sempre più spazio libero e senza fare tutto in una volta sola". Alla domanda su quale fosse la loro piazza preferita di Reggio, risponde quella dei Martiri del 7 Luglio e, per la moglie, piazza Fontanesi. "Noi siamo reggiani ma ora viviamo a Lecco – spiegano – quando torniamo capita spesso di fare un giro in centro, che in realtà per noi è bellissimo in generale. Certo qui era ora che si facessero i lavori, perché la pavimentazione di prima oltre che rovinata ormai dal tempo dava alla piazza un’aria cupa, grigia".

"Mi ha colpito anche la cura dei muratori nel sistemare una a una le pietre del pavimento – aggiunge Picciati – sembrava quasi di essere nella bottega di un artigiano". "Mi piace tantissimo – è il primo commento di Eros Codeluppi, anche lui in visita insieme alla moglie Anna Bussei –. Per me è sempre stata una delle piazze più belle della città: ti giri da una parte e hai la facciata della basilica, che è meravigliosa, poi ti volti dall’altra e trovi uno scorcio di tetti colorati, un gioco di prospettive che mi fermo sempre ad ammirare. L’unica cosa che spero, è che si possano ravvivare tutte le facciate degli edifici che si rivolgono verso la piazza, perché sarebbe un peccato lasciarle così". g.ben.