Salsi

Finalmente. Era dal 2018 che l’articolo 12 del Regolamento di polizia locale, votato all’unanimità dalla Sala del Tricolore, aspettava di essere attuato. Sette anni in cui un padre di famiglia non è stato in grado di far rispettare le regole che lui stesso si era dato, dando la percezione che tutto fosse lecito, tollerato, immobile. Peggio: ignorato. Sette anni in cui l’esagono ha cambiato volto, morendo lentamente, con sempre più saracinesche abbassate e luci spente; lasciando per strada identità e qualità, perdendo per sempre parte della sua bellezza e della sua unicità.

Questi non-luoghi vuoti, nel tempo sono diventati l’emblema della decadenza e del menefreghismo, lasciati in un abbandono sempre più potente allo scorrere del tempo, pietose icone di un lassismo generale nei confronti del cuore storico della città.

Ci si domandava tutti, in questi otto mesi, che cosa stesse aspettando la nuova amministrazione per dare un segnale di fronte a questa agonia sempre più evidente, al netto del rinnovamento annunciato in campagna elettorale. Ci si domandava il perché di questo ulteriore immobilismo di fronte alla fuga rumorosa di tanti commercianti avviliti.

Ma ora, finalmente, qualcosa si muove. E speriamo tutti davvero che questo primo forte atto dell’assessorato al centro storico sia solo il primo passo verso un giro di vite complessivo, che chiami a responsabilità pubblico e privato. Multare chi lascia i propri negozi sfitti nel degrado, pieni di ragnatele, con cartelli strappati o rabberciati, sporchi o addirittura imbrattati da deiezioni animali, non è solo un piccolo gesto nei confronti del decoro urbano. Significa lanciare un messaggio: il vento è cambiato. Speriamo lo sia davvero.