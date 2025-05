Finanza, la ’Montanari & Gruzza Spa’ primeggia per la puntualità con le banche

Non solo affidabilità verso i consumatori con formaggi come il Parmigiano Reggiano e il burro di qualità, ma anche affidabilità verso il sistema creditizio. La "Montanari & Gruzza spa" è stata premiata per il secondo anno consecutivo tra le prime 100 imprese in Italia con il Credit Reputation Award", riconoscimento di MF Centralerisk. Nata 60 anni fa a Sant’Ilario unendo le attività delle famiglie dei due fondatori, l’azienda oggi ha oltre 100 collaboratori, un fatturato di 162 milioni e unità locali a Reggio e Parma (compresa una filiera completa bio in Appennino, dalla stalla al caseificio). I Credit Reputation Award - spiegano da Unindustria - sono riconoscimenti attribuiti alle imprese che si distinguono per puntualità nei confronti delle banche e consente l’appartenenza ad un Club esclusivo di imprese virtuose. Montanari & Gruzza ha ricevuto il rating massimo.

f.c.

Nella foto: Massimo Cigarini, responsabile amministrazione e finanza e l’ad Arnaldo Gruzza.