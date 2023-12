Finanziamenti persi,. Menozzi: "Con la Regione dialogo ancora aperto"

Il Comune ha sbagliato a compilare la domanda alla Regione e ha perso 1,1 milioni di euro di possibili finanziamenti per sistemare le case popolari. È emerso durante l’ultimo Consiglio comunale ed è stato stigmatizzato dai consiglieri di Alternativa civica. Replica ora l’assessore Menozzi: "Aspetti formali, con la Regione il dialogo è ancora aperto", mentre l’assessore al welfare Giangrandi sottolinea che in questi anni è stato svolto "un lavoro enorme per la riqualificazione degli alloggi". Menozzi afferma che l’errore nella presentazione del progetto è stato fatto anche da altri Comuni come Parma, e che l’amministrazione "in seguito all’esclusione, ha presentato una memoria nella quale rispondevamo alla richiesta di integrazioni. Memoria non ritenuta esaustiva, ma Acer si è confrontata con la Regione che sta ragionando sulla questione. Stiamo valutando ogni possibile azione per rientrare nella graduatoria, cosa che riteniamo realisticamente possibile".

