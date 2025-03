"Finanziamenti tardivi per i piccoli territori: cercheremo soluzioni"

Sull’insostenibile ritardo degli importi dovuti dalla Regione negli interventi di somma urgenza, segnalato dal sindaco di Carpineti Giuseppe Ruggi, intervengono i consiglieri regionali Pd Anna Fornili e Andrea Costa: "Accogliamo l’appello del sindaRuggi, che ha recentemente denunciato la difficoltà dei piccoli comuni nell’anticipare le spese per le opere finanziate dai bandi regionali. È una difficoltà che conosciamo bene e che riscontriamo in molte realtà della provincia, e che da anni cerchiamo di affrontare. I bandi sono gestiti dalla Regione, ma finanziano risorse provenienti dall’Europa, le quali sono caratterizzate da una rigidità maggiore, basata sul rimborso delle spese per le opere rendicontate e concluse". "Cercheremo di trovare soluzioni per aiutare i Comuni più piccoli nella gestione finanziaria di interventi economicamente rilevanti – concludono – bisognerà studiare insieme alla struttura tecnica regionale strumenti che agevolino l’accesso alla liquidità".

s.b.