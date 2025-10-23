Finanziaria, mille reggiani a Roma per gridare no

Un migliaio di reggiani saranno Roma sabato per partecipare alla manifestazione nazionale ‘Democrazia al lavoro’, promossa da Cgil, contro l’ultima legge finanziaria del governo. "L’ennesima che non rispetta le aspettative e rischia di acuire i problemi, anziché risolverli", è il commento del segretario generale provinciale Cgil, Cristian Sesena, che ieri ha illustrato le motivazioni della manifestazione assieme ai colleghi segretari Luca Chierici, Elena Strozzi, Mauro Nicolini e Davide Mariotti. Quindici in tutto i pullman in partenza da Reggio, Castelnovo Monti, Guastalla, Correggio, Sant’Ilario e Scandiano; il concentramento nella Capitale è previsto alle 13.30 in piazza della Repubblica.

Il primo nervo scoperto è sugli investimenti per il riarmo, "che dà evidentemente per scontato un futuro con guerre costanti, a spese di chi le guerre non le vuole, e toglie risorse importanti al welfare", dice Sesena. Ne è un esempio la legge Fornero "mai abolita, nonostante le promesse fatte dal governo". Anzi, "l’anno prossimo è previsto uno scatto di tre mesi in più per poter arrivare alla pensione, mentre il calcolo dei contributi porta ad assegni sempre più bassi". Altro tema scottante è il fisco: "Il taglio Irpef per gli Isee sopra i 28mila euro è ben lontano dal dare respiro ai salari - considera Sesena -. Per non parlare della quinta rottamazione delle cartelle esattoriali, ennesima dimostrazione del ‘fisco amico’".

E mentre la pressione fiscale esercitata dall’inflazione pesa sul cittadino, Cgil chiede la tassazione a 1,6% su patrimoni e rendite "che in sostanza andrebbe a toccare i ricchi tra i ricchi – spiega il segretario – portando così a introiti per 25 miliardi. La proposta, ovviamente, non è stata presa in considerazione".

Per quanto la legge non sia formalmente finita, "siamo già alla deriva". E le conseguenze piombano a cascata, a partire dai tagli agli enti locali (anche per il Comune a breve sarà tempo di bilanci). O ancora, la sanità: "Il governo parla di 2,7 miliardi stanziati - commenta Strozzi - ma l’efficienza di un investimento si valuta in base al Pil. Mentre Germania e Francia investono circa il 9% del Pil, noi siamo al 6,4%". Se i soldi non arrivano dallo Stato, da qualche parte si devono trovare: vale per i ticket sanitari come per quelli dei mezzi di trasporto pubblico. "E’ a dir poco preoccupante il vuoto di risorse per il fondo nazionale dei trasporti - precisa Chierici - che allo stato attuale riesce appena a tenere in piedi il sistema". Non ultima, la sicurezza sul lavoro: "Avere sempre più precari significa avere sempre più persone meno formate che rischiano incidenti o malattie - puntualizza Mariotti -. Senza contare la carenza di medici e ispettori, che non permette di avere controlli costanti e puntuali".

g.ben.