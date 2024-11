Fine dei lavori: riapre l’ufficio postale di via Spato

Sono terminati i lavori, iniziati il 13 maggio, di ammodernamento dell’ufficio postale di via Spato trasformato ora, grazie al progetto Polis, in uno Sportello Unico digitale di prossimità. Tutte le attività sono state da ieri spostate dal container all’edificio. Gli orari restano invariati. Il progetto nazionale Polis (finanziato con 800 milioni di euro di fondi Pnrr) ha interessato già 36 uffici postali reggiani. I residenti o domiciliati a Cavriago adesso possono richiedere direttamente allo sportello i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr (la banca dati unica del Ministero dell’Interno); i servizi Inps per i pensionati come il cedolino, la certificazione unica e il modello "Obis M" che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico, e i servizi "Atti di Volontaria Giurisdizione" con la possibilità di presentare istanze come la nomina dell’Amministratore di Sostegno. Presto si potrà anche richiedere il passaporto e la carta d’identità. Sarà possibile prenotare il proprio appuntamento da remoto, attraverso il pc o il telefono cellulare, sul sito di Poste Italiane o con la App Ufficio Postale.