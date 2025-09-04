Fine dei saldi in centro. Il bilancio degli esercenti: "Servono più sacrifici"

Martedì si sono ufficialmente conclusi i saldi estivi a Reggio. Come ogni anno, è il momento dei bilanci: se da un lato gli sconti hanno portato un po’ di movimento in centro storico, dall’altro restano forti le preoccupazioni dei commercianti per una situazione che definiscono ormai “grave”, segnata da uno spopolamento che sembra inarrestabile.

Tra chi traccia un bilancio positivo c’è Luca Tirelli, 36 anni, titolare del negozio di abbigliamento e calzature BlackMamba di via Crispi: "Siamo andati abbastanza bene. Dopo un giugno e un inizio luglio fiacchi, i due mesi centrali di saldi hanno dato soddisfazione, anche grazie al clima meno afoso degli ultimi giorni. Qualcosa si è mosso. Però non basta per ripopolare il centro".

A pesare, secondo lui, è la mancanza di iniziative coordinate: "I ’Mercoledì da Leoni’ quest’anno sono andati malissimo per noi, e ben vengano i concerti in centro, ma in queste occasioni la gente non compra. Ma soprattutto servirebbe più collaborazione tra esercenti: aprire la domenica o in orari serali è un sacrificio, è vero, ma senza coerenza tra i negozi non funziona. Non posso farlo da solo. Adesso il Sassuolo tornerà a giocare la Serie A nel weekend e porterà gente nuova disposta a spendere. Deve esserci uno sforzo comune per offrire i servizi. Un’altra idea potrebbe essere d’estate aprire più tardi al pomeriggio, magari verso le 5, e chiudere più tardi per evitare le ore calde. Tutte iniziative che però portate avanti da soli non hanno alcun effetto".

Sulla stessa linea Federica Piccini, di iti Stylefarm in via Emilia Santo Stefano: "Siamo contenti dei saldi, la gente c’è stata, ma serve più spirito di sacrificio. Noi siamo sempre aperti, anche la domenica. Se un cliente arriva dalla provincia e trova le serrande abbassate, difficilmente torna. Non basta lamentarsi, bisogna dare un servizio in più".

Poi, c’è anche chi ha scelto di non puntare più sui saldi tradizionali, preferendo strategie diverse. È il caso di Marco Zanettidi Gazzotti Sport, in corso Garibaldi: "Per noi i saldi non creano più affluenza, ormai ci sono sconti tutto l’anno. Funzionano invece le nostre promozioni: da oltre vent’anni a fine agosto facciamo una svendita totale con articoli a metà prezzo, e ogni mattina si formano code davanti al negozio. Non è solo un modo per liberare gli spazi, ma un evento che porta davvero gente in centro. Siamo un’anomalia, lo sappiamo: ogni aruoliamo squadre di ragazzi che ci vengono ad aiutare con la clientela".

Le difficoltà del cuore cittadino, però, non sfuggono nemmeno ai clienti. Domenico Arcolà, reggiano da 35 anni, racconta: "Quest’anno gli sconti mi sono sembrati migliori, ma il problema resta: i negozi chiudono uno dopo l’altro. Mia figlia vive a Modena e là è un altro mondo: il centro è pieno di locali e di vita anche la sera".

Dello stesso parere Nicolò Fornaciari, arrivato da Albinea: "Ho approfittato dei saldi per comprare un paio di scarpe da corsa. Sono rimasto sorpreso nel trovare i negozi aperti: spesso capita l’opposto".

Matteo e Cecilia Zigni invece, assieme a Emma Longagnani, nonostante siano soddisfatti dei loro acquisti, si sono trovai più volte in situazioni spiacevoli: "Abbiamo scoperto negozi belli e di qualità del centro che non conoscevamo, ma più di una volta dei commercianti ci hanno chiuso la porta in faccia a metà mattina, forse per fare una pausa. E sapendo che la domenica è tutto chiuso, abbiamo deciso di venire oggi".