Fine mandato a peso d’oro: "Spesi cinquantamila euro solo per l’evento al Valli"

"Quando dicono che i soldi non ci sono per un doposcuola o per mettere a posto una strada o un parco ricordiamoci che un solo evento onorifico di Luca Vecchi ha consumato 50.000 euro di risorse pubbliche e che nell’ultimo anno sindaco e giunta ci sono costati oltre 600.000 euro di comunicazione". Non ci va leggero Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica, che rende pubblica una sua interrogazione sui costi dell’evento ’Immagina domani’ tenutosi al Valli a gennaio, con il quale il sindaco Vecchi ha fatto il punto sui 10 anni di mandato e ha provato a tracciare qualche linea per il suo successore.

"Finalmente è arrivata la risposta che attendevamo dopo aver depositato mesi fa una interrogazione pubblica. E’ costata la non trascurabile somma di 50 mila euro l’autocelebrazione del sindaco (...) e questo ci fa intendere che le spese di comunicazione di fine mandato di sindaco e assessori saranno ben più alte. Spese ben diverse dalla comunicazione di fine mandato di Delrio nel 2014 (circa 5.000€) o dello stesso Vecchi nel 2019 (meno di 30.000€)".

Rincara la dose l’altra forza indipendente in consiglio comunale, Alleanza Civica. "Per assicurarsi il mantenimento del proprio potere e di conseguenza il controllo della spesa pubblica locale, il sistema di governo locale si avvale di tutti gli strumenti politici a disposizione. Questo include l’uso massiccio della macchina propagandistica – è la premessa firmata dal capogruppo Filippo Ferrarini – Questo episodio sottolinea l’importanza del monitoraggio dei costi totali legati alla comunicazione politica sostenuta dalla giunta comunale. Se consideriamo inoltre il fatto che, quando si richiede di destinare 20.000 euro a servizi educativi per contrastare il disagio giovanile ci viene risposto che è prioritario mantenere la stabilità di bilancio, si può solo che esprimere scetticismo".