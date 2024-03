Fine Ramadan, sabato la festa

Aperta a tutti la festa di fine Ramadan (Iftar) che si svolgerà sabato dalle 18 nella nuova sede dell’associazione culturale Al Huda, in Strada per Barco 5. Dalle 16 attività ricreative, con stand culturali. Quindi alle 18 sarà sancita la rottura del digiuno rituale, con una grande cena a base di piatti tipici dopo la preghiera del tramonto celebrata nella grande sala-moschea di Al Huda. Il Ramadan dura un mese lunare ed è segnato dal digiuno rituale dall’alba al tramonto esclusi solo malati, anziani, donne in allattamento e incinte. La festa è la seconda più importante dell’Islam e celebra la prima rivelazione del Corano a Maometto.