Fine ristrutturazione al Museo Gonzaga. Sabato la riapertura

Ristrutturato, rinnovato, accessibile e ora totalmente aperto al pubblico. Sabato 5 aprile riapre completamente alle visite il Museo Gonzaga, che si trova nella rocca comunale di Novellara. Conclusi i lavori di consolidamento sismico, anche le ultime sale da riaprire potranno ora essere visitate e apprezzate: la Sala Vivaldo Poli, la Sala che ospita il cinquecentesco dipinto di San Bernardino da Feltre, la Sala espositiva e l’aula didattica. Sabato alle 10,30 il sindaco Simone Zarantonello inaugura la mostra "Vite Sospese" dell’artista novellarese Daniele Vezzani.

All’interno della nuova aula didattica alle 10,30 si terrà un laboratorio di ceramica per bambini (6-10 anni), alle 16 un laboratorio di disegno, alle 18,30 alla Sala espositiva è invece in programma il concerto "Le corde dell’anima" con Marco Bronzi al violino e Davide Burani all’arpa, nell’ambito del programma di "Sinestesie, dialoghi tra arte e musica", la rassegna di concerti che combina la musica dal vivo con la visita a luoghi di arte e di cultura aperti a Novellara. Per informazioni: 0522655471 oppure 3313567073 (turismo@comune.novellara.re.it).