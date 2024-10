Finestre fatiscenti a scuola. Lo striscione di protesta

"Noi siamo vivi anche se ci piove in classe e abbiamo le finestre rotte". È la scritta che campeggiava su uno striscione posto da anonimi ieri mattina all’ingresso della scuola media Zannoni, specchio della protesta che unisce famiglie, personale ata e insegnanti, per le condizioni degli infissi dell’edificio. "Nel weekend sono stati svolti gli interventi suggeriti dall’Ausl: sigillare finestre togliendo le maniglie e aprire i finestrini sopraluce – spiega l’assessora alla scuola Elena Terenziani –. Ci siamo mossi per tamponare l’emergenza perché, come segnalato dalle famiglie e dai docenti, le finestre rischiavano di staccarsi. I tecnici ci hanno detto che sono troppo pesanti e in modo graduale si stanno scardinando tutte. Inizialmente era stata data indicazione di non aprirle se non a vasistas, poi è stata scelta l’opzione migliore secondo l’Ausl".

Si tratta, sottolinea Terenziani, di "opere d’emergenza, in vista dell’intervento definitivo di sostituzione integrale di tutti gli infissi, che sarà svolto nel periodo natalizio. Sono già stati reperiti i fondi: circa 65mila euro in parte da un avanzo previsto in parte da altri capitoli di spesa; l’azienda sta già lavorando". Per garantire comfort e igiene "nei finestrini sono state poste grate per evitare l’ingresso di insetti ed altri animali. Non pioverà all’interno e molte finestre sono dotate di lamelle frangisole. Per il freddo, Siram ha programmato che l’impianto di riscaldamento si attivi in modo tale che alle ore 8 la temperatura sia di 20°C".

Rispetto alla convocazione urgente della Commissione scuola avanzata l’8 ottobre dai consiglieri comunali di ViviAmo, "c’è stata chiesta informalmente con un messaggio whatsapp e noi, sbagliando, abbiamo risposto altrettanto informalmente… E c’è stato un equivoco: l’indisponibilità non era della dirigente scolastica, ma del dirigente comunale del settore scuola Casamatti, che ci ha domandato di convocarla dopo la Fiera di San Simone perché lui è anche direttore al turismo e cultura. La richiesta formale è giunta il 29".

"Condivido che le cose si dicano nelle sedi preposte, ma l’informativa ai genitori è stata fatta con la necessità di dare notizie in tempo reale". "Abbiamo incaricato tre giorni fa il direttore di lavori di fornirci una relazione dettagliata: le opere sulle finestrature sono state svolti da due ditte differenti – aggiunge il sindaco Fausto Torelli –. Siamo intenzionati a procedere con una rivalsa assoluta qualora si ravvisino inadempienze".

Francesca Chilloni