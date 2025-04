Finestrini rotti in via Cefalonia

Ancora furti e finestrini rotti sulle auto in sosta in città. L’ennesimo episodio è da registrare nel quartiere Santa Croce, praticamente alle porte del centro storico di Reggio. Sono quattro le auto prese di mira in via Cefalonia, una è stata colpita invece in viale Regina Margherita nei pressi del bar Alexander. Per gli infuriati proprietari dei veicoli, che hanno scoperto tutto in mattinata, soltanto cocci e vetri rotti, ennesima scena di degrado e sempre con lo stesso modus operandi. Malgrado gli arresti dell’ultimo periodo, nel quale erano finiti in manette diversi malviventi e senza fissa dimora che seguivano fedelmente il metodo barbaro di spaccare le auto in sosta per non trovare, spesso, forse qualche spicciolo.

Tra gli episodi più eclatanti, quello che aveva visto protagonisti una coppia di coniugi, trasferiti a Reggio per lavoro. Anche per loro il brutto episodio dell’auto di famiglia ritrovata sfasciata, con il finestrino in frantumi. "Non ho nemmeno l’assicurazione ai cristalli – raccontò il marito –, è un danno rilevante. E poi Reggio è peggiorata tanto, si ha paura a uscire la sera. A questo punto pensiamo prossimo di cambiare città l’anno prossimo, siamo stanchi".