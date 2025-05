Finestrini rotti per pochi spicci e rifiuti a terra

Nella notte fra sabato e domenica scorsi, si sono registrati gli ennesimi incresciosi episodi di vandalismo in via Cassoli e in viale Umberto, a due passi dal centro storico.

Il primo riguarda un finestrino d’auto frantumato da un delinquente a caccia di pochi spiccioli: un fenomeno ormai, e purtroppo, non nuovo al centro storico e alle zone limitrofe. Molti furti con spaccata a danno di auto private, nei mesi scorsi, sono avvenuti per esempio in viale dei Mille che si trova in effetti a pochi metri da viale Umberto I.

Poco più in là poi, sulla passeggiata settecentesca, all’inizio dei palazzi con i negozi posti sotto i portici, ovvero nell’ultima parte del viale prima della circonvallazione, si è registrato l’ennesimo episodio di vandalismo con un cestino dei rifiuti stracolmo che è stato in parte svuotato in mezzo alla passeggiata settecentesca.

Il luogo dell’increscioso teatro si trova proprio a due passi dalla gelateria Crazy Cow che è stata vittima di altri episodi di vandalismo nei mesi scorsi con la mucca, simbolo del negozio, imbrattata di spray da un gruppo di teppisti e il tentativo di effrazione della vetrina. Dunque la zona non è, purtroppo, nuova a questo tipo di inciviltà e, in questo caso, il pattume riversato sul marciapiede è stato spostato a lato da qualche cittadino volenteroso per permettere il transito dei pedoni e delle biciclette negli spazi preposti.

Cesare Corbelli