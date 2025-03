Finestrini spaccati e furti sulle auto a Reggio: raid su 10 vetture. Chi è il responsabile

Reggio Emilia, 22 marzo 2025 – Non si placa la strage di finestrini spaccati con conseguenti furti sulle auto in sosta. Stanotte, una decina di vetture sono state danneggiate in viale dei Mille. La maggior parte presentano il lunotto posteriore infranto, mentre in altre i finestrini laterali. Solo da un veicolo però è risultato essere stato compiuto un furto: portati via un paio di occhiali e alcuni accessori per smartphone.

Un'altra auto colpita in circonvallazione

Sul posto sono stati allertati i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Reggio dopo aver ricevuto la segnalazione dei legittimi proprietari. Ora stanno indagando per identificare i responsabili: si procede per danneggiamento aggravato continuato e furto a carico per ora di ignoti. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Altri colpi analoghi erano avvenuti nella notte precedente tra via Spagna e via Premuda.

Episodi che – come ha detto anche di recente in un’intervista al Carlino, il questore Giuseppe Maggese – hanno avuto una recrudescenza in città, anche in zone inedite rispetto alla tipologia di reato. La polizia di Stato ha disposto un potenziamento dei controlli notturni per prevenire il fenomeno e nella notte tra venerdì e sabato ha denunciato un 33enne nigeriano trovato con dispositivi elettronici rubati da due auto in sosta.

Gli agenti delle Volanti si sono insospettiti durante un passaggio di controllo in via Turri, vedendo che il giovane cercava di nascondersi. Una volta fermato, è stato sorpreso con la refurtiva – un iPad e un pc portatile – occultata sotto i vestiti all’altezza dell’addome. I dispositivi – alla fine restituiti ai legittimi proprietari – erano stati denunciati come rubati da due vetture parcheggiate proprio in circonvallazione.