Finestrino rotto col tombino. Vinci (FdI): "Non sono percezioni"

Un altro raid vandalico sulle auto parcheggiate in centro storico è avvenuto nelle scorse ore. Questa volta a denunciarlo è il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci, condividendo sulla sua pagina Instagram l’immagine di un veicolo in sosta al parcheggio ex Caam con il vetro spaccato – in pieno giorno – da un tombino divelto proprio all’interno del parcheggio e rimasto aperto. Commentando: "Nono sono percezioni e neanche risorse. Il Pd percepisce male". Nel pomeriggio di ieri il buco lasciato dal tombino era stato transennato con la striscia bianca e rossa per evitare che qualcuno potesse caderci dentro.