Finge di essere incinta e truffa una pensionata

Hanno chiesto di avere un bicchiere d’acqua e di poter usare il bagno, a favore di una donna in stato di gravidanza. Di fronte a quelle richieste, una generosa pensionata ha pensato alla buona fede delle sconosciute che avevano bussato alla porta della sua abitazione, l’altra mattina a Gualtieri. E non immaginava affatto che quelle due signore, all’apparenza gentili, in realtà fossero delle ladre in cerca di facile bottino. Se n’è accorta solo poco dopo la loro uscita dalla casa, quando la pensionata, di 85 anni, ha notato che dal comodino della camera da letto non c’erano più tre anelli d’oro giallo, del valore soprattutto affettivo, che erano finiti nelle mani delle due sconosciute.

La pensionata, comprensibilmente agitava, ha segnalato la vicenda ai carabinieri, arrivati sul posto per le prime indagini. Ma le ladre erano già riuscite ad allontanarsi con gli oggetti d’oro. Non si ferma affatto il fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni di persone anziane. E non sempre questi reati vengono denunciati, spesso per la "vergogna" provata dai derubati, per essersi lasciati ingannare. Un fenomeno affrontato in vari modi dalle forze dell’ordine, grazie pure ai messaggi veicolati attraverso i mezzi di comunicazione, per consigliare sistemi di contrasto a questi reati.

Anche nella Bassa reggiana le truffe continuano a essere all’ordine del giorno, con casi praticamente quotidiani. Come quello accaduto a Gualtieri, uno dei tanti, con una pensionata rimasta vittima del raggiro. Resta sempre il consiglio di diffidare degli sconosciuti, di aprire la porta solo quando si è in compagnia di persone di fiducia. Nel dubbio, sempre meglio chiamare le forze dell’ordine.

Antonio Lecci