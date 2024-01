Fingono di consolarla: le strappano la catenina

L’hanno rapinata della catenina d’oro che aveva addosso dopo aver cercato di entrare nella sua abitazione, facendole credere di volerla "consolare" in seguito a un recente lutto che l’aveva colpita. Ma le reali intenzioni di due donne – carnagione chiara, sui trent’anni di età, una di loro alta e bionda con parlata italiana – non erano certo quelle di fare del bene alla pensionata ultranovantenne che risiede in centro a Guastalla. Già nei giorni scorsi una delle due donne aveva cercato un contatto con la pensionata, porgendole le condoglianze e cercando di conquistare la sua fiducia. Poi si è recata all’abitazione della anziana, insieme a una complice, con il pretesto di fare compagnia alla pensionata, cercando di aiutarla a superare questo momento per lei difficile. Ma quando hanno capito che la vittima doveva recarsi a una visita medica e che non le avrebbe consentito di entrare in casa, le due donne sono passate all’azione, strappando la catenina dal collo dell’anziana per poi fuggire. Una di loro, però, nel correre via ha inciampato, finendo a terra e lasciando sul posto una torta, che aveva tra le mani. Il dolce è stato poi recuperato da alcuni residenti che sono intervenuti subito dopo, in aiuto della pensionata, nel frattempo rientrata nella sua abitazione, comprensibilmente spaventata e scossa per quanto accaduto. Le due autrici del furto-rapina della catenina sono apparse bene informate sul lutto che aveva colpito la vittima di turno. Una situazione molto simile a quelle avvenute di recente a Guastalla e in altre zone della Bassa Reggiana, con i malviventi molto ben informati sulle persone prese di mira. Nei giorni scorsi una pensionata era stata avvicinata da due uomini, che le avevano fatto credere di dover far firmare dei documenti a un suo giovane parente, per ottenere un risarcimento per un incidente, che era realmente avvenuto alcuni mesi fa. Il presunto destinatario era però in vacanza per Capodanno. E i malviventi lo sapevano, facendo intendere alla pensionata che solo lei, come parente, avrebbe potuto firmare documenti che avrebbero permesso di ricevere il denaro del risarcimento. Ma era tutta una truffa per poter distrarre la vittima e consentire al complice di arraffare denaro e oggetti d’oro dalla camera da letto. Solo più tardi la donna si era accorta di un cassetto aperto e dell’ammanco di soldi e monili vari.

Antonio Lecci