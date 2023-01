Fingono di farle le condoglianze Poi le strappano la catena dal collo

Erano a conoscenza che una pensionata era rimasta vedova di recente e le hanno fatto visita a domicilio, a Guastalla, con il pretesto di porgere le loro condoglianze. Approfittando di un momento di "debolezza" della donna, colpita appunto da grave lutto, due donne – apparentemente nomadi, una magra e l’altra di corporatura robusta – hanno fatto credere di essere andate al funerale e di voler esprimere cordoglio. Un modo per conquistare la fiducia della pensionata, ma in modo truffaldino. Il vero motivo della loro visita, infatti, si è mostrato quando la padrona di casa ha detto che avrebbe chiamato il figlio, che era in camera da letto. A quel punto, comprendendo che la donna non era sola in casa, le due intruse non hanno perso tempo: hanno strappato la collanina che la pensionata aveva indosso per poi fuggire in tutta fretta. Immediato l’allarme, che però non è servito a fermare le due ladre. Sono sempre più numerosi i tentativi di truffe e furti con destrezza che si verificano anche nella Bassa, spesso approfittando di persone "deboli", magari in momenti in cui sono più facilmente vulnerabili.