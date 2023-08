Finisce a seggiolate la lite tra due coppie

Lite tra coppie di fidanzati: quattro persone sono state denunciate per il reato di concorso in rissa. E’ successo in un bar di Scandiano. Due donne per futili motivi hanno iniziato prima a scambiarsi offese per poi passare allo scontro fisico. Si trovavano seduti in due diversi tavolini della distesa. L’intervento di uno dei fidanzati, in difesa della sua ragazza, ha scatenato la reazione anche dell’altro uomo.

La situazione si è poi aggravata con sedie del bar che volavano nel tentativo di colpire la controparte e addirittura bicchieri infranti con i cocci di vetro utilizzati pure per minacciare. Il barista ha tentato di portare le parti alla calma, ma è stato costretto a chiamare i carabinieri. Sul posto sono prontamente arrivati i militari dell’Arma della tenenza di Scandiano. I protagonisti dello spiacevole episodio hanno però cercato continuamente di colpirsi. Le quattro persone inizialmente, nonostante la presenza dei carabinieri, non si sono dunque fermate.

Sono giunti in supporto anche altri militari e gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per calmare gli animi ed evitare ovviamente ulteriori scontri. Nei guai sono finiti un 40enne e la sua fidanzata di 28 anni di Scandiano e un 54enne di Scandiano e la sua compagna di 47 anni residente a Reggio. Illese, fortunatamente, le quattro persone protagoniste della lite. Le due coppie sono state in seguito accompagnate in caserma e denunciate alla Procura reggiana.

mat. b.