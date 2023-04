Finisce agli arresti il ladro dei paramenti del prete

Sette anni fa aveva derubato un sacerdote in servizio come collaboratore dell’unità pastorale Madonna di Campiano di Castellarano. Il responsabile del colpo, il 35enne Mimouni El Mahdi residente a Castellarano, ora è stato arrestato ed è finito ai domiciliari. Il furto era avvenuto nella serata del 9 gennaio 2016. Il sacerdote, uscendo dall’oratorio San Giovanni Bosco, aveva scoperto il raid ai danni della sua auto. Era stato infranto il lunotto posteriore e il vetro della portiera posteriore per rubare paramenti e oggetti sacri per la celebrazione eucaristica, ostie consacrate, libri sacri e del materiale elettrico ed elettronico.

Sul posto era intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Castellarano. I militari erano riusciti a risalire al responsabile del colpo grazie anche all’analisi delle immagini della videosorveglianza collocata vicino all’oratorio. Nei guai era finito il 35enne, rintracciato per le strade del comune di Castellarano e trovato in possesso della refurtiva, riconsegnata al sacerdote.

Il giovane era stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. Giudicato dal tribunale di Reggio, era stato riconosciuto colpevole e condannato a nove mesi di reclusione e 200 euro di multa. La sentenza, esecutiva dal luglio 2022, ha visto l’ufficio esecuzioni penali della Procura emettere l’ordine per l’espiazione della pena in detenzione domiciliare, ordine trasmesso ai carabinieri di Castellarano dove l’uomo vive. L’altra mattina i militari dell’Arma, ricevuto il provvedimento restrittivo, hanno rintracciato e arrestato il 35enne.

Matteo Barca