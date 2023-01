Finisce con l’auto fuori strada Grave un uomo di 46 anni

Si è schiantato da solo, andando a finire fuori strada. Un brutto incidente quello che si è verificato intorno alla mezza, nella notte fra venerdì e sabato, con protagonista un 46enne che ora è ricoverato in gravi condizioni all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

L’uomo ha perso il controllo della sua vettura – per cause ancora al vaglio – in via Alessandro Tassoni sulla Sp25, nel quartiere San Pellegrino. Subito un automobilista che sopraggiungeva ha dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

Sono intervenute anche le pattuglie della polizia municipale del comando di via Brigata Reggio che indaga per ricostruire la dinamica.