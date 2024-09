Finisce contro un’edicola votiva

Raffica di incidenti sabato. Una sbandata in moto ha provocato un serio trauma cranico ad un centauro poco dopo le 22 in via Brolo Sotto, sulla Sp467 a Chiozza di Scandiano. Il 43enne è stato portato all’ospedale modenese di Baggiovara in condizioni gravi. Sul posto gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Poco prima analogo incidente sulla strada provinciale tra Boretto e Poviglio, con un 41enne straniero finito fuori strada col suo ciclomotore. Per fortuna la ridotta velocità ha limitato le conseguenze per l’uomo, che ha riportato ferite lievi. Un via Bandini a Reggiolo un’auto è finita contro una rete di una casa: sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla. Incidente anche nei pressi della galleria del Bocco, a Casina, con un’auto in fiamme: occupanti illesi, sul posto i vigili del fuoco. Nel tardo pomeriggio, una Fiat 500 è finita contro un’edicola votiva, all’incrocio tra via Casalpò e via Zappellazzo (foto), alla periferia di Poviglio. Nulla di grave per il conducente, ma l’edificio, di recente ristrutturazione, è andato distrutto. Per motivi di sicurezza in quanto pericolante, lo si è dovuto abbattere parzialmente.