Paura ieri pomeriggio alle 14,50 per un incidente in una delle nuove rotatorie di via Makallè. Un’automobilista ha perso il controllo della sua vettura ed è finita dritta alla rotonda, terminando la sua corsa all’interno dell’aiuola. Al volante c’era una signora, la quale è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario del 118 accorso sul posto con un’ambulanza e un’automedica. La donna è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova in gravi condizioni. Non si esclude un malore alla guida che avrebbe causato la fuoriuscita di strada; nessun altro veicolo è stato coinvolto, la signora ha fatto tutto da sola. La polizia locale del comando di via Brigata Reggio è intervenuta per i rilievi e sta cercando di ricostruire la dinamica.