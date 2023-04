Finisce di nuovo in cella Appena scarcerato torna subito a rubare nello stesso negozio

di Alessandra Codeluppi

Poche ore dopo essere uscito dal carcere, ha messo a segno un nuovo furto sempre nello stesso supermercato, da lui derubato solo qualche giorno prima.

Parliamo di Soufiane Sobhi, 37enne di origine marocchina residente a Montecchio: nel tardo pomeriggio di martedì ha rubato una trentina di deodoranti e cibo alla Coop di Sant’Ilario, per un valore di un centinaio di euro, per poi uscire.

Ma è stato immediatamente riconosciuto: così è scattato l’allarme ai carabinieri, che sono accorsi e lo hanno arrestato per furto aggravato.

Nella mattinata dello stesso giorno, il 37enne era comparso davanti al giudice Matteo Gambarati per il giudizio direttissimo scaturito dal precedente furto alla Coop di Sant’Ilario, datato 31 marzo: all’esito del rito abbreviato era stato condannato a 1 anno e 5 mesi.

In questo caso lui aveva prelevato dagli scaffali beni per un valore di 290 euro e aveva oltrepassato anche le barriere antitaccheggio.

Una commessa aveva cercato di fermarlo; lui l’aveva spinta contro la vetrata del negozio e fatta cadere a terra.

Un’altra lo aveva inseguito nel parcheggio, trovando una scarpa da lui persa, che è stata consegnata ai carabinieri.

Per lui era stata formulata l’accusa di rapina impropria, cioè volta a mantenere il possesso dei beni rubati.

Il pm aveva chiesto 3 anni e 200 euro di multa. Il giudice ha escluso la recidiva reiterata e specifica e gli ha concesso le attenuanti generiche e della speciale tenuità del fatto.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto del 3 aprile, era stato sottoposto al carcere.

Essendo stato condannato a meno di tre anni, la misura cautelare era stata convertita dal giudice Gambarati nell’obbligo di dimora nel comune di Reggio.

Ma poche ore dopo lui si è ripresentato alla Coop.

Ieri mattina il 37enne è tornato di nuovo in tribunale per la direttissima relativa al secondo colpo.

In lacrime, ha detto di aver rubato quegli articoli per poterli rivendere e racimolare qualche soldo. Ha spiegato di avere problemi di droga, di vivere per strada e di non sapere come campare.

Il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere. L’avvocato difensore Francesco Cupello si è opposto, sostenendo la sua incapacità di intendere e di volere dovuta all’uso di stupefacenti e il suo stato di necessità: ha chiesto una misura meno afflittiva o i domiciliari in una comunità dove possa essere curato.

Il giudice ha disposto il carcere in attesa del processo, lasciando aperta la possibilità dei domiciliari nel caso sia trovata una struttura idonea.

L’uomo, con numerosi precedenti, era stato scarcerato per furto il 27 marzo.

Il giorno dopo aveva messo a segno un colpo al Conad di via Luxemburg a Reggio: per assicurarsi la fuga, aveva preso a gomitate una guardia giurata. A causa del suo curriculum penale non gli era stato rinnovato il permesso di soggiorno.