Finisce fuori strada con l’auto. Uomo di 84 anni in ospedale

Esce di strada con l’auto: anziano finisce al pronto soccorso, per fortuna senza gravi conseguenze. L’incidente stradale è accaduto ieri alle 12,30 circa, in località Villaberza di Castelnovo Monti. Vittima un 84enne di Felina che, alla guida della sua Fiat Punto, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Castelnovo Monti intervenuta sul posto, unitamente ai Vigili del fuoco, è uscito dalla sede stradale senza il coinvolgimento di altri mezzi né persone. Allertati i soccorsi, sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Castelnovo Monti e l’automedica. L’infortunato è stato stabilizzato e portato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti e dopo aver ricevuto le cure del caso, è stato dimesso.

Sempre ieri pomeriggio una squadra della stazione monte Cusna è intervenuta in località Segalara (Villa Minozzo) per due persone disperse. Per l’evacuazione è giunto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha verricellato a bordo gli escursionisti e li ha sbarcati in un campo poco distante dal luogo del ritrovamento. Lì i medici Saer hanno visitato ancora i pazienti trovandoli in buone condizioni ed infine i tecnici li ha riaccompagnati alla loro auto in sicurezza.