Finisce l’era pilomat: "Sono stati un disastro". Da aprile telecamere in entrata e uscita

Addio definitivo ai pilomat, arrivano le "telecamere intelligenti" a controllare anche in uscita i varchi dalla Ztl e dalle relative zone pedonali. La zona a traffico limitato sarà estesa progressivamente a tutto l’Esagono, e entro aprile entreranno in funzione una quindicina di nuovi Ocr in varie strade. L’aggiornamento del Pums, ci spiega il dirigente Paolo Gandolfi prevede che a tutela delle aree pedonalizzate e residenziali dentro all’Esagono non siano più utilizzati i pilastri-trappole che fin dalla loro prima installazione all’epoca dell’assessore Mirko Tutino hanno mostrato tutti i limiti. "Il piletto è un disastro sul piano della funzionalità, sono fragili e si rompono in continuazione, provocando più disagi che vantaggi - spiega l’architetto - Si tratta di un sistema ingestibile, troppo delicato per essere utilizzato come il cancello di casa. Le proteste dei residenti sono state fin dall’inizio molte, perché erano spesso rotti sempre su oppure sempre giù, rendendo inutile la loro funzione di sbarramento. Quindi il controllo alla zona pedonale sarà affidato ai vigili, e regolamentato sulla base di necessità e condizioni di diritto". L’altra importante novità - quella dell’estensione progressiva delle aree Ztl con il controllo affidato a telecamere Ocr -, si inserisce nella scottante questione della "rianimazione" del centro storico. Tra le valutazioni, ha prevalso l’idea che per una zona così limitata territorialmente come l’Esagono la mobilità con mezzi differenti dagli autoveicoli sia possibile senza incidere sulla situazione. L’obiettivo è arrivare alla cinturazione completa dell’Esagono con varchi fissi con telecamere sia in ingresso che in uscita. Chi avrà permessi temporanei, grazie agli occhi elettronici, verrà multato se uscisse dall’area dopo l’orario prestabilito. "La programmazione è prevista dal Pums, sarà poi il prossimo sindaco a decidere come procedere – afferma Gandolfi – Restano fermi tutti i percorsi di accesso alle aree di sosta". Tra le eccezioni - conferma il dirigente - ci saranno i controviali, viale Montegrappa (con l’accesso al parcheggio ex Cam), viale Monte San Michele e gli accessi ai parcheggi dell’ex caserma Zucchi e di piazza Vallisneri. In prospettiva si prevede inoltre l’accesso alle Ztl ai soli veicoli elettrici ed ibridi plug-in, ad esclusione dei residenti. "La previsione è questa, ma anche per l’aspetto combustibili si dovrà valutare se mettere facilitazioni per l’elettrico ed altre forme di mobilità meno inquinante oppure delle restrizioni. Questo non è il cuore della strategia, e soprattutto non dipende molto dai Comuni se sarà vantaggioso comprare veicoli meno inquinanti".