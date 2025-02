Finisce nel fosso col motorino: ferite lievi

Ha sbandato in ciclomotore mentre stava recandosi a trovare degli amici. Ma in via Carpi, l’altra sera verso le 22 alla periferia di Correggio, un ragazzo ventenne, di origine straniera e residente a Rio Saliceto, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo nel fossato laterale. Risulta che la sbandata sia stata favorita dalla manovra di un’autovettura in fase di svolta, con il conducente che non si è poi fermato per verificare quanto accaduto. Per fortuna il giovane non sembra aver riportato traumi di rilievo.