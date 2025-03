Finisce sull’argine di un canale. Ferita una donna di trent’anni

Una donna trentenne è rimasta ferita, nel primo pomeriggio di ieri, in un incidente stradale accaduto in via Naviglio, nei pressi dell’incrocio con via Cuscina, alle porte del centro abitato del paese. Verso le 14,30 è scattato l’allarme ai soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118, per un’autovettura Opel Cabrio che si era ribaltata fuori strada, finendo in fondo all’arginello, dalla parte opposta rispetto al canale di bonifica.

Sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica della Bassa, i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla e Carpi. La donna, residente in paese, è stata portata in ospedale in condizioni di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana. Non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell’incidente.