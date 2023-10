Finite le feste, restano i regali

Ammontano a quasi 95 mila euro i ricavi netti degli eventi organizzati negli ultimi mesi a Reggiolo, con evidente successo di pubblico, in particolare la tradizionale festa della Birra di giugno, la tortellata e la recente bigolata. E lunedì, in occasione della cena che ha riunito i volontari delle varie iniziative, gli organizzatori hanno donato i fondi raccolti, come sempre a scopo benefico. Importante e significativo l’assegno da 50 mila euro destinato alla Croce rossa locale, rappresentata dal presidente Christopher Bonifazi. Una donazione dal significato particolare, in quanto destinata a una importante associazione che, secondo i progetti dell’Azienda Usl, era destinata a essere chiusa nelle ore serali e notturne, privando così un vasto territorio del fondamentale servizio di Emergenza-urgenza nei tempi più rapidi possibili. La reazione di istituzioni e tanti cittadini, nei mesi scorsi, hanno poi fatto accantonare questa ipotesi, al momento scongiurata. Il denaro alla Croce rossa servirà per l’acquisto di un mezzo di trasporto attrezzato. A

ltri 20 mila euro sono stati destinati all’ospedale di Guastalla, quasi 10 mila euro in attrezzature per alluvionati della Romagna, cinquemila euro al Grade, duemila all’Avis di Reggiolo, altri duemila alla Caritas locale, mille euro al Day Hospital Oncologico guastallese, mille euro al Calcio Reggiolo, 500 euro all’Aism, più una somma di alcune migliaia di euro per manutenzioni e lavori al parco dei Salici, che ospita le varie manifestazioni in paese.

Antonio Lecci