Finito il sottopasso dei binari che porta a Pieve . Lo storico ’Bruco’ va in pensione

Ormai è ultimato il sottopasso ferroviario alla stazione di Guastalla. La struttura ha già aperto per l’accesso ai binari. E nei prossimi giorni sarà a disposizione dei cittadini, in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico, con molti studenti che useranno quel passaggio pedonale per arrivare in breve tempo alle scuole superiori di Pieve. Il sottopasso, per quanto riguarda il collegamento tra Guastalla centro e Pieve, sostituisce lo storico ’Bruco’, il ponte in metallo che è stato smantellato la scorsa primavera. Il sottopasso a servizio dei binari era previsto da tempo.

Poi, al progetto si è aggiunto un breve tratto per poterlo collegare alla già esistente pista che porta a Pieve, collegando in modo rapido il centro guastallese con la zona delle scuole superiori, piscine, palasport, area sportiva, ospedale, caserme di vigili del fuoco, carabinieri, sedi di Avis, Aido, Croce rossa. Il sottopasso è dotato di videosorveglianza, ma pare che per motivi di sicurezza sarà chiuso di notte, quando la stazione non è operativa. Con il rischio di una chiusura anche nei giorni festivi, quando i treni vengono sostituiti da bus. Mentre molti cittadini chiedono un’apertura del passaggio 24 ore su 24, a servizio di pedoni e ciclisti nel collegamento tra Guastalla e Pieve.

Intanto, proseguono le segnalazioni su disagi per ritardi e treni soppressi nella Bassa, con proteste dei viaggiatori lunedì e martedì, in particolare sulla linea Parma-Brescello-Guastalla-Suzzara.

a. le.