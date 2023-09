Fino a 500 euro di aiuti per pagare gas e luce a Albinea

Per un mese è ancora possibile accedere al contributo messo in campo dal Comune di Albinea per aiutare le famiglie a pagare le utenze. Il finanziamento del bando deriva da risorse stanziate e non distribuite nel 2022 e la decisione di destinarle a questo scopo è frutto di un tavolo di lavoro congiunto al quale hanno partecipato tutti i gruppi consiliari. L’avviso pubblico scadrà alle 12 del 14 ottobre e concederà contributi per far fronte alle spese relative alla fornitura di energia elettrica e di gas da riscaldamento. Si tratta di un aiuto, una tantum, commisurato al numero di componenti dalla famiglia che prevede il versamento da 300 euro per nuclei composti da uno o due componenti e fino a 500 euro per famiglie con 5 o più persone. Condizione indispensabile è la residenza sul territorio albinetano alla data del 3 agosto 2023 e avere un valore Isee da 0 a 30mila euro. La richiesta dovrà essere presentata utilizzando il form o modulo online presente sul sito istituzionale del Comune. "Quest’anno abbiamo rifinanziato il bando per venire incontro a chi fatica a far fronte ai costi dell’energia", ha detto il sindaco Nico Giberti.

Per informazioni: 0522590217.

m. b.