"Fino alla fine", la vita di don Ganapini

La chiesa di Reggio Emilia-Guastalla ricorda il pioniere della missione in Madagascar, don Pietro Ganapini (1928-2020, foto), con il libro "Fino alla fine", autore Antonio Mammi, edizione San Lorenzo. Il volume sarà presentato domani alle ore 16 al Seminario di Marola. È un’accurata biografia del primo missionario ‘fidei donum’ della Diocesi reggiana: le 400 pagine del libro ripercorrono le radici familiari di don Ganapini, nativo di Bera di Pantano (Carpineti), la sua formazione sacerdotale e musicale nei seminari di Marola e Albinea, la solitaria partenza nel 1961 per il Madagascar e il lungo servizio missionario svolto in quella terra ‘fino alla fine’. Nel testo sono riportati ampi stralci della corrispondenza missionaria e un ricco apparato fotografico in appendice. "La sua straordinaria attenzione alle situazioni di povertà e la convinzione che la cultura sia uno strumento fondamentale per il riscatto e lo sviluppo, don Ganapini fu protagonista nell’educazione delle nuove generazioni, contribuì alla realizzazione di ben 104 scuole, anche attraverso le numerose adozioni a distanza": così scrive don Marco Ferrari, direttore del Centro Missionario Diocesano. Volume in vendita a favore dei progetti del Centro.

s.b.