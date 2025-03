Finta Ausl, truffa con gli sms. L’azienda: "Non rispondete"

Attenzione, torna la paura per i messaggi falsi inviati sui nostri telefonini. E come in altre parti d’Italia, resta coinvolta suo malgrando anche la nostra Ausl. Ieri la Direzione dell’Azienda USL IRCCS ha informato "che alcuni cittadini hanno segnalato di avere ricevuto sms che invitano a contattare ‘Usl’ per informazioni. Si tratta – spiega l’Ausl in una breve nota – di sms falsi, in quanto l’azienda non invia sms chiedendo di essere richiamata, al massimo contatta gli utenti in caso di necessità e invia sms di presa in carico e conferma appuntamento". Insomma, una situazione abbastanza pericolosa con la quale l’azienda sanitaria locale vuole mettere in guardia tutti gli utenti, specialmente l’utenza più anziana che potrebbe rimanere invischiata in truffe tramite messaggi sugli smartphone.

Le tecniche del cosiddetto ’phishing’ (ma i termini di definizione affini sono diversi) sono le più disparate. Dalle mail fino agli sms sui telefonini, passando per le false comunicazioni delle banche e la vasta gamma dei raggiri su internet. Ben più corposa è la parte invece dei raggiri tramite telefoni e citofoni, con le istituzioni che consigliano ripetutamente all’utenza di non rispondere.