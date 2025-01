Finta fuga di gas per derubare

Nuovi colpi della banda di truffatori che usano il sistema della falsa fuga di gas per entrare nelle abitazioni, spaventare gli anziani proprietari e derubarli di oggetti preziosi e denaro.

Diversi gli episodi negli ultimi giorni nella Bassa. A Correggio così come a Fabbrico, Bagnolo e Gualtieri. Alcuni tentativi sono andati a segni, altri rimasti solo tentati grazie all’intervento di familiari o vicini di casa.

Il sistema è ben noto. "Nell’abitazione di mio padre, novantenne ma ancora in forma – racconta il familiari di uno dei pensionati preso di mira – sono arrivati in due, spacciandosi per tecnici della società del gas, segnalando una perdita in corso nell’abitazione. Per rendere credibile la storia, hanno diffuso del gas con qualche bomboletta, simulando la perdita. Poi sollecitano la vittima a recuperare soldi e oggetti di valore per evitare che possano andare persi in un eventuale scoppio. Si offrono anche di aiutare in questa operazione. Ma quando hanno in mano soldi e ori, se la svignano in fretta. Purtroppo non resta solo il danno economico, ma soprattutto quello psicologico nei nostri anziani".

In questo caso i malviventi sono riusciti ad allontanarsi con un bottino di almeno 1.500 euro, che dovevano servire per pagare alcune bollette. E si segnala un altro caso in cui i ladri se ne sono andati portando via non solo duemila euro in denaro contante, ma anche una catena in oro e un orologio di marca. I vari episodi sono stati segnalati alle forze dell’ordine per poter avviare le indagini.

Antonio Lecci