Finti addetti delle pulizie derubano un’anziana

Un’anziana è stata raggirata e derubata da una falsa addetta alle pulizie condominiali. Un nuovo escamotage da parte dei truffatori che cambiano ‘abiti’ continuamente; nel reggiano si affaccia una nuova modalità di raggiro. È accaduto l’altra mattina in città, nel quartiere Buon Pastore dove nell’abitazione di una 93enne reggiana, si è presentata una sconosciuta, che spacciandosi per una donna addetta alle pulizie condominiali, facendole credere di conoscere l’amministratore del condominio, ha raggirato la povera anziana.

Dopo essere riuscita a conquistare la fiducia della malcapitata, ha chiesto addirittura alla vittima di offrirle un caffè. La donna sola e in tutta fiducia ha fatto entrare la truffatrice in casa, e mentre preparava il caffé, è entrato un complice, a cui era stata lasciata la porta socchiusa; così si è introdotto in casa asportando un costoso orologio del valore di 1.500 euro e una cinquantina di euro in contanti. Prelevata la refurtiva, i due malviventi si sono dileguati. Quando la signora si è accorta degli ammanchi e ha capito di essere stata fregata, ha lanciato l’allarme al 112. Ma purtroppo era già troppo tardi. I carabinieri sono intervenuti per le constatazioni di legge per poi scatenare una caccia ai fuggitivi che però al momento non ha dato esiti.

Il comando provinciale dei carabinieri di Reggio rilancia dunque la campagna anti-truffa dal titolo "Non aprite quella porta". Un decalogo di buone regole da seguire. Dal non aprire agli sconosciuti e non farli entrare in casa. Al diffidare degli estranei soprattutto se si è soli; così come non mandare i bambini ad aprire la porta e prima di aprire, controllare dallo spioncino. Inoltre, se si ha di fronte uno sconosciuto si consiglia di aprire con la catenella attaccata. E in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedere che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino. Importantissimo anche chiedere l’identità ed eventualmente farsi mostrare il tesserino di riconoscimento a chiunque bussi o comunque telefonare all’ufficio di zona dell’ente per il quale si presenta, per verificare la veridicità dei controlli da effettuare. E per ogni minimo dubbio chiamare sempre le forze dell’ordine.