"Finti carabinieri entrati in casa. Così abbiamo sventato la truffa"

"Ero in cortile e mi si presenta davanti al cancello una persona vestita da carabiniere, con tanto di cartellino sulla giacca. Dice di essere un maresciallo e spiega che stanno facendo un’indagine. E mi chiede di poter entrare in casa".

Inizia così il racconto di un tentativo di truffo. L’anziano Giorgio Schianchi e sua moglie Gabriella Zanetti lo hanno esposto ieri pomeriggio alla trasmissione ’Pomeriggio 5’, di Myrta Merlino. Un tentativo di raggiro inquietante sia perché i malviventi erano vestiti con i colori dell’Arma, sia perché conoscevano dettagli della vita dell’uomo molto specifici. È avvenuto domenica 1° ottobre, attorno alle 10,30. Quando l’anziano fa accomodare nel bel salotto il sedicente maresciallo e un secondo individuo, loro gli domandano i documenti e gli chiedono conto del denaro incassato per la rottamazione di una vecchia auto incidentata. "Volevano sapere quanto ho preso dell’auto e cosa ne avevo fatto del denaro". La moglie si insospettisce quando domandano dove sono i loro soldi: "Insistevano: In banca? In posta? In casa? La cosa mi puzzava, ho preso il telefono per chiamare mio figlio. Il secondo uomo mi è venuto contro. Io ho risposto: ‘No, voglio chiamare mio figlio’. Loro allora hanno capito che avevo capito e sono scappati".

f. c.