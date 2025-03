Finti incidenti e frodi assicurative. Due reggiani a processo a Mantova

Le constatazioni nei moduli sarebbero state più amichevoli che mai, perché le persone coinvolte negli incidenti sarebbero state tutte d’accordo tra loro. Su una decina di episodi, tre sarebbero avvenuti a Reggio. Davanti al tribunale di Mantova ora sfilano dieci imputati, chiamati a rispondere di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, reato che avrebbero commesso in concorso: due sono reggiani, quattro mantovani, altri due di Milano e di Vicenza, un leccese e un messinese. Gli schianti creati ad hoc, per i quali è stata sporta denuncia, risalgono al 2020. Quattro le compagnie assicurative che si sono costituite parte civile al processo e che hanno ricevuto richieste di risarcimento danni per svariate decine di migliaia di euro: Allianz, Generali, UnipolSai e Itas. Oltre ai casi registrati nella nostra provincia, altri quattro incidenti ritenuti sospetti a Mantova, uno a Medole e uno a Rodigo, sempre nel Mantovano. La messinscena avrebbe visto uno del gruppo frenare all’improvviso, così da essere tamponato dall’auto che seguiva, condotta da un complice. Ma il gioco dell’autoscontro ha finito per insospettire i periti delle assicurazioni e gli inquirenti hanno avviato le indagini, scaturite ora nel processo avviato a Mantova. Davanti al giudice Maria Silvia Siniscalchi, alcuni avvocati difensori hanno sollevato venerdì un’eccezione di incompetenza territoriale di Mantova, chiedendo che il processo sia celebrato dove hanno sede le diverse compagnie. Secondo la Procura, invece, il dibattimento deve svolgersi dove sono avvenuti gli incidenti: il giudice deciderà nella prossima udienza.

Alessandra Codeluppi