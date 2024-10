Finti tecnici in casa, anziana derubata

Hanno escogitato il trucco del falso controllo dell’impianto elettrico, approfittando dei recenti black out che si erano verificati in zona a causa degli effetti del maltempo. Indossando una tuta da lavoro e presentandosi come tecnici della società elettrica, due impostori sono riusciti a rubare alcuni oggetti in oro dall’abitazione di una pensionata ultraottantenne, ancora in gamba e autosufficiente, ma che è caduta nel tranello dei falsi tecnici proprio per i recenti problemi di elettricità che si erano avuti anche nella sua abitazione.

È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì. La donna, residente alla prima periferia di Correggio, è stata avvicinata dai due falsi tecnici, chiedendo di poter visionare la zona del contatore per dei controlli. La pensionata, che in quel momento era a casa da sola, in buona fede ha creduto alla tesi dei due sconosciuti, facendoli entrare. E mentre uno di loro armeggiava attorno al contatore, l’altro si è allontanato con la scusa di andare a prendere un attrezzo dal furgone, lasciato a distanza dalla casa.

In realtà si è diretto verso la camera da letto, rovistando nei cassetti e recuperando alcuni oggetti in oro per un bottino di almeno 5-6 mila euro, ma dal valore affettivo decisamente superiore. Pochi minuti dopo, simulando di aver risolto il problema, anche il secondo falso tecnico è uscito dall’abitazione. Solo più tardi la donna, notando impronte di scarpa sul pavimento della camera, ha avuto il sospetto di un’intrusione, scoprendo così l’avvenuto furto.

Antonio Lecci