Finto carabiniere, un’altra anziana truffata

Anziana truffata con il raggiro della telefonata del finto carabiniere. La vittima, una donna di 77 anni, ha inizialmente ricevuto una telefonata: "Sono il maresciallo dei carabinieri – ha detto il malvivente alla 77enne –. Chiamo perché suo figlio è in stato di fermo per cui servono i soldi per pagare l’avvocato per la difesa legale e per evitare conseguenze penali". Poco dopo la conversazione telefonica, alla porta dell’abitazione dell’anziana si è presentato uno sconosciuto che si è spacciato per l’avvocato incaricato per la difesa del familiare. L’uomo è riuscito ad ottenere i soldi. La truffa è stata compiuta nel comune di Scandiano. La donna, molto preoccupata per il figlio, ha consegnato al finto avvocato 800 euro in contanti e preziosi. Il malintenzionato si è quindi allontanato rapidamente con il bottino. Dell’episodio sono stati poi informati i carabinieri.

Si tratta purtroppo dell’ennesima truffa che si registra nella nostra provincia nonostante i continui inviti a diffidare dagli estranei da parte dei militari dell’Arma del comando provinciale di Reggio che hanno più volte ribadito, attraverso anche iniziative, i consigli della campagna antitruffa. I carabinieri hanno ricordato di rispettare i suggerimenti per evitare altre truffe simili. E’ importante non aprire agli sconosciuti e diffidare degli sconosciuti. Tra le altre raccomandazioni ribadite non mandare i bambini ad aprire la porta; prima di aprire la porta controllare dallo spioncino e, alla presenza di uno sconosciuto, aprire con la catenella attaccata.

Tenere pure a disposizione, accanto al telefono, un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità tra cui quelli delle utenze domestiche. Se inavvertitamente si apre la porta ad uno sconosciuto non perdere la calma, ma invitarlo ad uscire con decisione verso la porta. Fondamentale è chiamare anche il 112.

Matteo Barca