Finto massaggiatore in carcere. Ha molestato madre e figlia minore

Si spacciava per massaggiatore professionista e, pubblicando annunci sul web, promuoveva sedute gratuite che in realtà altro non erano che uno stratagemma per compiere degli abusi sulle ‘clienti’. Un 60enne di Reggio Emilia è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale. Una donna, durante un massaggio, sarebbe rimasta vittima di atti sessuali contro la sua volontà; stessa cosa anche per una ragazza minorenne. L’indagine è scattata dopo due denunce presentate ai militari di Castelnovo Monti. Le indagini sono partite dalle denunce presentate dalle due vittime: una donna che aveva risposto ad un annuncio - e si è presentata nello studio del “professionista” (in realtà l’abitazione del 60enne che non ha nessuna qualifica sanitaria) e la figlia minorenne della compagna dell’uomo. Questi avrebbe prima costretto la donna a subire atti sessuali, poi avrebbe approfittato dell’assenza della madre da casa, e avrebbe proposto un massaggio alla schiena anche alla figlia minorenne, per poi palparle il seno e i glutei. All’esito delle indagini svolte dai Carabinieri il giudice ha emesso la misura cautelare, che è stata eseguita ieri mattina. Il massaggiatore arrestato è difeso dall’avvocato Nino Giordano Ruffini. Mercoledì si terrà l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Andrea Rat.