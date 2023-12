Finto neo papà chiede soldi

Si moltiplicano sui social locali le segnalazioni allarmate per la presenza di un individuo - un uomo sui 30-40 anni con carnagione olivastra e capelli scuri - che si apposta di sera vicino ai bancomat del paese e ai distributori di carburante e ad altri luoghi all’aperto come parcheggi, avvicinandosi poi a persone sole chiedendo soldi con le scuse più improbabili. Di frequente simula di parlare al telefono con la moglie che ha appena partorito e chiede per favore del denaro, affermando che lui non ne ha, per correre in taxi in ospedale o per far benzina. "La cosa più brutta – commenta un cittadino – è che queste persone ti fanno poi dubitare anche di chi avrebbe davvero bisogno di aiuto".