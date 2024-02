Finto tecnico del gas in casa. Spariti gioielli per 4mila euro

Anziani derubati da falso tecnico del gas. A due settimane dall’ultimo colpo, avvenuto a Sant’Ilario il 2 febbraio, i malviventi hanno preso di mira una coppia, di 74 e 69 anni, residente a Montecchio, a cui sono riusciti a sottrarre gioielli per un valore di 4mila euro. Probabilmente l’intruso aveva un complice, così abile che non è stato nemmeno visto. I carabinieri, che stanno indagando per cercare di risalire a questi criminali che approfittano della fragilità di alcune persone, invitano a diffidare dagli estranei soprattutto se si è soli in casa e a non aprire la porta, ma piuttosto chiamare il 112. Così non ha fatto la coppia di Montecchio, al cui citofono l’altra mattina ha suonato un personaggio che si è qualificato come tecnico del gas. "Apritemi, devo effettuare un controllo al contatore". Una volta dentro, con una bella parlantina e parole convincenti, ha spiegato che i padroni di casa avrebbero dovuto raggruppare preziosi e gioielli riponendoli sul letto, sotto una coperta, per proteggerli: eventuali fughe di gas avrebbero potuto provocarne l’annerimento. Una "balla spaziale", ma raccontata con apparente rigore scientifico. Le vittime hanno fatto quanto richiesto dal malvivente che, poco dopo, ha annunciato di dover uscire dall’abitazione per fare verifiche all’esterno. Non è più tornato e con lui sono spariti gioielli per 4mila euro: probabilmente ha agito con un complice, entrato in casa mentre il falso tecnico distraeva i coniugi. Le vittime hanno dato l’allarme ai carabinieri che, oltre a intervenire sul posto, hanno scatenato una vera e propria caccia. Al momento però le ricerche non hanno dato esito positivo. L’Arma invita gli anziani, prima di far entrare estranei, a farsi lasciare eventuali pacchi e lettere sullo zerbino. E, nel caso si presentino a nome di un ente o un’azienda, consigliano difarsi mostrare il tesserino di riconoscimento per poi chiamare l’ufficio di zona dell’ente per verificare. Se inavvertitamente si apre la porta, non perdere la calma: invitarlo ad uscire dirigendosi con decisione verso la porta, e chiamare il 112.

f. c.